Tampereen KoneAgriassa 12.–14.10. ensiesittelynsä saava Hakki Pilke 38 Pro on jatkumoa tuotekehitystyölle, jonka keskiössä on tiivistynyt asiakasyhteistyö.

Paitsi tehoa, nopeutta ja tuottavuutta, paljon polttopuuta tekevät ammattilaiset vaativat koneiltaan ergonomisuutta ja helppokäyttöisyyttä sekä työn keskeytymätöntä kulkua. Hakki Pilke sanoo nyt vastanneensa näihin asiakkaiden toiveisiin.

"Uudessa Hakki Pilke 38 Pro -klapikoneessa halkaisuvoimaa on kasvatettu edeltäjäänsä Easy 38:iin nähden ja se riittää reilusti kovimmillekin puulajeille eri puolilla maailmaa. Sykliaika on 3 sekuntia, joten kone on erittäin nopea pienillä ja isoilla puilla. Suurennettu hydrauliöljyn säiliö viilentää lämpötilaa sekä pidentää osien ja öljyn käyttöikää. Poistokuljettimen peruutus on myös yksi uusista ominaisuuksista”, listaa Hakki Pilkkeen kehityspäällikkö Timo Jussila uutuuskoneen ominaisuuksia.

”Hakki Pilkkeen Pro-sarja vie klapikoneet uuteen aikaan ja uudelle tasolle. Tarjoamme ammattilaisille uuden konesukupolven tehoa ja nopeutta. Tuomme klapintekijöille tuottavuutta tehostavia innovaatioita ja markkinoiden johtavaa suorituskykyä”, Hakki Pilkkeen toimitusjohtaja Anssi Westerlund lupaa.

”38 Pro -mallissa katkaisu ja halkaisu tapahtuvat joystickin nappia painamalla. Kaikki muukin oleellinen on tuotu käden ulottuville, joten nyt käytettävyys on saatu vietyä huippuunsa. 38 Prolla tekee polttopuita nopeammin kuin kilpailevilla saman kokoluokan koneilla ”, Timo Jussila vakuuttaa.