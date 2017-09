Arctic Catin mönkijöiden nimi vaihtuu

Viime vuoden puolella amerikkalainen monialayhtiö Textron osti Arctic Cat -yhtiön.

Arctic Catin juuret juontavat vuoteen 1960, jolloin Polaris-yhtiön perustaneet David Johonsson sekä Edgar ja Alan Hetteen riitaantuivat ja Edgar perusti oman yrityksen.

Textron on puolestaan suuryritys, jonka tuotevalikoimaan ovat kuuluneet lentokoneet, Bell helikopterit ja sotilasajoneuvot. Lisäksi yhtymällä on aseteollisuutta. Textronilla on ollut jo aikaisemmin rinnakkain istuttavia mönkijämalleja. Catin tuotteet säilyvät nykyisellään ainakin tulevalla mallikaudella, mallistoon tulee uusia tuotteita myöhemmin. Kaikki tulvan kauden mönkijät ja rinnakkain istuttavat mallit tulevat uudella nimellä, vanhoja kuluvan vuoden malleja myydään vielä Arctic Cat -merkillä. Suomessa ei uudella tuotemerkillä olevia tuotteita ole vielä myynnissä.

Catin mallisto täydentää Textronin valikoimaa huomattavasti. Tulevaisuus näyttää, lähteekö yhtiö kilpailemaan Polariksen kanssa kevyiden sotilasajoneuvojen luokkaan.

Arctic Cat nimi tulee säilymään – moottorikelkoissa – sillä brändi on Amerikassa niin vahva, ettei sitä kovin helposti lähdetä muuttamaan.