Amazonen nostolaitesovitteinen Catros päivittyy. XL-mallissa lautasten koko kasvaa ja pakkerivaihtoehtoja tulee lisää.

Amazonen suosittu Catros-lautasmuokkain saa lisää tukevuutta. Amazone julkisti uudet Catros XL-mallit, joiden työleveys on 3, 3.5 ja 4 metriä. Malliston lautasten halkaisija on 610 mm, millä päästään jopa 16 cm työsyvyyteen. Lautasvaihtoehtoja on kaksi, joko karkeasti tai hienommin hammastetut. Työsyvyyden säätö tehdään hydraulisesti lautasvarsien kiinnitysakseleita kääntämällä. Catros XL:n takapakkeriksi on tarjolla 10 eri vaihtoehtoa. Amazone esittelee uuden Catros XL-malliston marraskuussa Hannnoverissa Acritechnica-näyttelyssä.