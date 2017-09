Maailman suurin maatalouskonenäyttely Agritechnica järjestetään jälleen marraskuussa. Messualue on täynnä rautaa, sillä kaikki Hannoverin messualueen hallit on varattu. Näyttelyn kulta- ja hopeamitalistit on julkistettu.

Agritechnica-näyttely järjestetään Hannoverin messualueella, jonka kaikki näyttelyhallit on varattu tänä vuonna näyttelyn käyttöön. Lisäksi ulkoalue on varattu metsäalan kaluston esittelyyn. Näytteilleasettajia on yhteensä 2800, 53:sta eri maasta.

Agritechnican tämänkertainen teema on ”Vihreä tulevaisuus – älykäs viljely”. Teema heijastaa tiedon keruun, pilvipalveluiden ja ns. big datan hyödyntämisen vahvaa tuloa maatalousteknologiaan.

Agritechnicassa on perinteisesti palkittu uusia innovaatioita kulta- ja hopeamitaleilla. Tällä kertaa kultamitali myönnettiin kahdelle innovaatiolle. Claas sai kultamitalin puimurin automaattisesta puintikoneiston säädöstä, Cemos Auto Threshingistä, joka helpottaa puimurin säätämistä. Toinen kultamitali myönnettiin Kemper Maschinenfabrikin ja John Deeren yhdessä kehittämästä StalkBuster-maissin sängen silppuajasta. StalkBuster auttaa torjumaan maissin tuholaisia korjuun yhteydessä silppuamalla sängen ja estäen näin tuholaisten talvehtimisen.

Hopeamitaleita myönnettiin kaikkiaan 29:lle uudelle tuotteelle. Uusia tuotteita on Agritechnicassa esillä reilut 300.

www.agritechnica.com