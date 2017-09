Agco esitteli uudet sylinteripuimurimallinsa kansainväliselle lehdistölle 5. syyskuuta Italiassa Agcon Breganzen puimuritehtaalla pidetyssä tilaisuudessa. Yleisölle puimuri esitellään marraskuussa Agritechnica-näyttelyssä Hannoverissa.

Uutuuspuimuria tullaan näkemään kolmen eri merkin alaisuudessa. Euroopassa saatavilla tulevat olemaan Massey Ferguson ja Fendt, Amerikan markkinoille puimuri varustetaan Challenger-merkein.

Puimuri on nimeltään Ideal, malleja tulee saataville kolme kappaletta. Ideal 7 on malliston pienin yhdellä roottorilla varustettu sylinteripuimuri, jonka moottorina on Agco Powerin 451-hevosvoimainen ja 9,8-litrainen kuutosmoottori. Ideal 8 -mallissa on kaksi roottoria, moottorina käytetään 538-hevosvoimaista 12,4-litraista MANia. Tehokkain Ideal 9-malli on varustettu niin ikään MANin 15,2-litraisella, 647 hevosvoimaa kehittävällä kuutosmoottorilla. Moottorit täyttävät luonnollisesti viimeisimmät tason 4 päästömääräykset.

Viljasäiliön tilavuudet ovat kahdessa pienimmässä mallissa 12 500 litraa, mutta näihinkin on saatavilla lisävarusteena 17 100 litraa vetävä säiliö. Ideal 9 -mallin säiliö on vakiona 17 100-litrainen.

Versioita on tarjolla mallien lisäksi kolme. Ilman lisätunnisteita olevat mallit ovat pyörillä kulkevia perusmalleja. Rinnepuintimallit tunnistaa mallinumeron perässä olevista PL-kirjaimista, teloilla varustettujen mallien numeron perässä on tunnisteena kirjain T.

Ideal 7 -mallin pienin vakiopöytä on 7,7-metrinen, suurimpaan Ideal 9 -malliin on saatavilla 12,2-metrinen pöytä.

Puimureiden valmistus alkaa pienenä eränä vuonna 2018.