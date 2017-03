2016 hyvä vuosi Väderstad AB:lle

Maailmanmarkkinoiden haastavasta tilanteesta huolimatta vuosi 2016 oli hyvä Väderstad AB:lle. Väderstad AB on osa Väderstad Groupia.

"Vuosi 2016 on ollut haastava vuosi, tilanne markkinoilla on jakautunut vahvasti. Esimerkiksi Ranskassa sato on ollut alhaisin viimeiseen 40 vuoteen. Toisaalta esimerkiksi Venäjällä ja Ukrainassa on saavutettu ennätyssatoja", Väderstadin toimitusjohtaja Jan Engfeldt kertoo. "Väderstadin asema markkinoilla tytäryhtiöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa on vahva ja vuosi 2016 on ollut meille menestyksekäs", hän jatkaa.

"Väderstadin ennuste vuodesta 2017 on optimistinen, sillä kauppa on edellisvuoteen verrattuna käynyt vilkkaammin heti vuoden alusta saakka. Maidon ja öljykasvien hinnan nousu edistävät myös konekauppaa", Engfeldt kertoo. Erityisen positiivisia tulevaisuudennäkymät ovat Engfeldtin mukaan Englannissa, Ruotsissa ja Ukrainassa. Ranskan ja Saksan suunnalla on sen sijaan vaisumpaa. "Väderstad aikookin edelleen jatkaa vahvasti teknologian ja elektronisten innovaatioiden edelläkävijänä ja katsomme positiivisesti tulevaan vuoteen", Engfeldt tiivistää.

Väderstad AB on edustettuna maailmanlaajuisesti 40 maassa. Väderstadin tilivuoden 2016 liikevaihto oli 200 miljoonaa euroa, josta 85% tuli Ruotsin ulkopuolelta.