Kesla 92 HD + Kesla 303 -metsäperävaunuyhdistelmä

Kesla 92 -metsäperävaunumalli on parisen vuotta sitten esiteltyä uutta mallisarjaa ja on sen toiseksi pienin malli. Vetävä HD -versio poikkeaa telin keskirungon osalta perusmallista, telit ovat vetämättömän version tavoin epäsymmetriset. Ratkaisulla etummaiselle renkaalle kohdistuu vähemmän painoa, näin epätasaisuuksien ylitys helpottuu.

Kokeilun yhdistelmän nosturi oli Kesla 303, joka on 300-sarjan pienin malli. Se on ryhmävertailun 204T-mallia pykälän suurempi ja sen nettonostomomentiksi ilmoitetaan 42 kNm (204T; 31 kNm). Molempien nostureiden puomiston pituus on 6,8 metriä, maan pinnan tasolla tartuntaulottumaa on 6,4 metriä. Käytännössä nostureiden eroavuus on kääntölaitteessa, 303 on neljällä kääntösylinterillä ja 204T kahdella.